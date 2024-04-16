З обідком на голові у сукні-футлярі: Аня Тейлор-Джой у готичному вбранні на показі Dior

Акторка Аня Тейлор-Джой, як одна з амбасадорок Модного дому Dior, з'явилася на шоу бренду. Це був показ нової колекції Pre-Fall 2024, яку презентували у Бруклінському музеї.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

На заході Джой сиділа у першому ряду поряд з іншими зірками та друзями бренду.

Світле волосся акторка зібрала у високий хвіст, а на голову одягла широкий чорний обідок, що нагадував ті, які колись носила Гілларі Клінтон.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

На Ані був у той день готичний образ, оскільки він відбувся лише із чорного кольору. Зокрема вона також одягла сукню-футляр із щільної чорної тканини, але у верхній частині та на спині вона була з напівпрозорої сітки.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Також доповнювали сукню високі напівпрозорі оперні рукавички та пояс із пряжкою. Актриса взула лакові туфлі.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Її макіяж очей теж був темним, а на габух була ніжно-персикова помада.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

На початку місяця Тейлор-Джой вперше показала фото зі свого таємного весілля і на святі вона теж була вбрана від Dior. Відомо також, що свято відбулося у Палаццо Пізані-Моретта та було у готичному стилі.

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