З облізлим манікюром: Аманда Сейфрід з'явилася на заході в Нью-Йорку

Мабуть знаменитість забула обновити манікюр перед заходом.

Акторка Аманда Сейфрід відвідала в Нью-Йорку спеціальний показ фільму "Ковток повітря", організований Maven Screen Media і The Cinema Society в готелі Roxy. Для заходу зірка вибрала гарну мінісукню від бренду Saint Laurent. Вбрання було розшите лелітками в геометричний принт, а рукава, комір і поділ прикрашала стрічка оксамиту.

Аманда Сейфрід / Associated Press

Образ доповнили чорні щільні колготки, туфлі-човники і ніжний макіяж на обличчі. Але все ж одна деталь трохи зіпсувала цей вихід Аманди — облізлий манікюр. На одній руці у акторки був яскраво-оранжевий лак, а на інший нігті мали не дуже охайний вигляд.

Манікюр Аманди Сейфрід / Associated Press

Манікюр Аманди Сейфрід / Getty Images

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