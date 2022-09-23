З облізлим педикюром: модель Сара Сампайо з'явилася на модному шоу з неохайними нігтями

31-річна португальська модель та ексангел Victoria's Secret відвідала показ колекції весна-літо 2023 року Alberta Ferretti, який відбувся під час Тижня жіночої моди в Мілані.
Перед камерами дівчина з'явилася у сукні золотого відтінку від Модного дому Alberta Ferretti. Довга однотонна сукня мала широкі бретельки та опущену лінію плеча.
Декольте вбрання прикрашало кілька складок, а ось спідниця була трохи розкльошена. Доповнили образ моделі біла сумка з короткими ручками, босоніжки та гарне укладання локонами.
Але все ж таки один промах в образі Сара допустила — не встигла зробити новий педикюр і з'явилася у відкритому взутті. Лак на нігтях моделі відріс, а на деяких нігтях і зовсім був відсутній, що мало не дуже естетичний вигляд.
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