З однієї вечірки на іншу: супермодель Алессандру Амбросіо зазнімкували у гламурній сукні з вирізами

Алессандра Амбросіо — зірка білизняного бренду Victoria’s Secret — прямувала до автомобіля, щоб вирушити на одну з вечірок, які проводилися після церемонії вручення «Оскар».

Амбросіо одягла дуже гламурну сукню від бренду Sabina Bilenko. Вбрання було виконане з сірої сатинової тканини зі складками, а його основа пошита з бежевого мережева з квітковою вишивкою. Також спереду на сукні були три великі брошки та оздоблення з бісеру.

Гламурний лук модель завершила клатчем, боа з хутра та діамантами. Також Амбросіо була серед запрошених на знамениту вечірку Vanity Fair Oscar Party.

Модель одягла на ексклюзивний післяоскарівський захід ще одну гламурну сукню від бренду Sophie, яка мала прозору спідницю. Також у цьому образі Алессандри були розкішні коштовності з діамантами.

