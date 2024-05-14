З однією бретелькою і на величезних платформах: Сальма Гаєк на шоу Gucci в Лондоні

Однотонна сукня мала ефектний вигляд на фігурі зірки.
Акторка Сальма Гаєк частий гість на модних показах, оскільки її чоловік мільярдер Франсуа-Анрі Піно був головою та головним виконавчим директором компанії Kering, яка володіє такими брендами як: Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Boucheron Pomellato, Dodo та Qeelin.
13 травня Сальма та Франсуа-Анрі відвідали показ круїзної колекції Модного дому Gucci, який відбувся у Лондоні. Акторка одягла на цей захід чорну сукню нижче колін з однією бретелькою. Спідницю також прикрашало невелике драпування.
На грудях у вбрання був невеликий виріз та драпування. Доповнила вона сукню сріблястою сумкою на довгому ланцюжку, а також срібними босоніжками на величезній платформі. Макіяж Сальма був з акцентом на губах, які їй вихажисти нафарбували червоною помадою.
Франсуа-Анрі Піно віддав перевагу темному джемперу та чорному костюму. Пара позувала фотографам, обійнявшись.
А нещодавно вона також показувала свій весільний образ. На весіллі вона мала дві сукні Balenciaga, які для неї створив Ніколя Геск'єр, який у ті роки був креативним директором бренду.
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