З оголеним торсом: Ромео Бекхем повторив відоме фото свого батька Девіда

49-річний англійський ексфутболіст Девід Бекхем знявся у фотосесії для журналу Men's Health, в інтерв'ю якому розповів про те, як зберігає своє фізичне та ментальне здоров'я, як підтримує форму та як тренується.

На одному з фото Девід позував у спортзалі, на ньому були лише спортивні штани, і шанувальники могли розглянути його підкачаний прес.

Саме це фото та цю позу вирішив повторити його син – 22-річний Ромео Бекхем. Свою версію він опублікував у Instagram.

Цікаво, що Ромео вирішив піти шляхом свого батька і активно розвиває свою спортивну кар'єру, на відміну від своїх братів. Він грає за молодіжний склад "Брентфорда". Також Ромео пробує себе і в модельному бізнесі — він співпрацює з модними брендами, включаючи Burberry, і з'являється у фотосесіях та на обкладинках відомих глянцевих журналів, наприклад, Vogue та GQ.

Раніше, нагадаємо, Девід та Вікторія Бекхем сходили на вечерю до короля. Подружжя отримало запрошення на вечерю в маєтку Гайгроув-хаус, влаштовану королем Чарльзом III і королевою Каміллою.

Девід Бекхем та Вікторія Бекхем / Фото: Associated Press

На цей захід Вікторія одягла вже культове вбрання – сукню свого власного дизайну та бренду. Ця модель відома завдяки лаконічному дизайну, прямому силуету, невеликим складкам на животі та романтичними рукавами-флаттером. Девід же був у елегантному чорному смокінгу, білій сорочці з гламурними гудзиками, а також доповнив це вечірнє вбрання краваткою-метеликом.

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