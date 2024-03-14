З оголеним животом і розрізом до стегна: 17-річна мільйонерка у стильному образі вийшла в світ

Інфлюенсерка, модель, співачка і ексучасниця реалітішоу Toddlers and Tiaras – Ізабелла Барретт – потрапила під приціл папараці на вулицях Лос-Анджелеса.

Дівчина була одягнена у білий костюм. Він складався зі спідниці-олівця з розрізом до стегна та поясом, а також із кроптопа з довгими рукавами, драпуванням і блискавкою на ліфі. Ізабелла блиснула оголеним животом і стрункими ногами.

Ізабелла Барретт / Фото: Getty Images

Барретт взула бежеві босоніжки на високій платформі і підборах, зробила об'ємне укладання з локонами, макіяж із пишними накладними віями і французький манікюр. Золоті прикраси завершили її лук.

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