З оголеним животом: вагітна дівчина Венсана Касселя сходила на карнавал

27-річна австралійка – Нара Баптіста – вагітна, батько майбутньої дитини – її коханий, 57-річний актор Венсан Кассель, з яким нещодавно вони відсвяткували першу річницю стосунків.

Кассель офіційно підтвердив свої стосунки з Нарою, опублікувавши у Instagram кілька фото з нею у листопаді 2023-го. А у травні цього року пара відвідала разом Каннський кінофестиваль та позувала фотографам перед прем'єрою фільму "Партенопа".

Венсан Кассель та Нара Баптіста / Фото: Getty Images

У своєму фотоблогу Баптіста показала серію знімків, на яких позує в чорній довгій сукні, яка підкреслює її живіт, що вже округлився.

Також дівчина сходила на фестиваль-карнавал бразильської культури, що відбувся у Парижі. На фото Нара позувала у білому топі, який оголив її вагітний живіт, чорних штанах та смугастій в'язаній шапці. Поруч із нею на фото знято її маму.

instagram.com/narahbaptista/

До речі, для Венсана Касселя це буде четверта дитина: у нього є дві доньки – Дева та Леоні – від актриси Моніки Беллуччі та дочка Амазоні від моделі Тіни Кунакі.

Цікаво, що ще на нещодавніх фото Нара Баптіста позувала в ефектному в'язаному купальнику, і навіть натяку на вагітність не було.

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