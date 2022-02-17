З оголеними плечима і без бюстгальтера: азіатська фешнблогерка на Тижні моди у Нью-Йорку

З оголеними плечима і без бюстгальтера: азіатська фешнблогерка на Тижні моди у Нью-Йорку

Джессіка Ванг продовжує хизуватися на Тижні моди стильними луками.

Популярна азіатська фешнблогерка Джесіка Ванг знову потішила своїм ефектним аутфітом, у якому вона з'явилася на Тижні моди у Нью-Йорку. Красуня відвідала фешнпоказ бренду The Prabal Gurung.

Для свого виходу Джесіка обрала білу сукню з чорно-жовтим принтом, пишними та опущеними рукавами, оголеними плечима та вирізом під грудьми. Під вбранням був відсутній бюстгальтер.

Джессіка Ванг / Getty Images

Сукню Ванг поєднувала із прозорими жовтими туфлями з ремінцями з камінням.

На шиї вона мала довге намисто. Волосся вона зібрала в хвіст, випустивши пасма. На обличчі був макіяж із персиковими тінями та чорними стрілками.

А на показі колекції Michael Kors Джесс з'явилася у золотій сукні міді, поверх якої вона одягла пухнасту білу шубу. Вбрання Ванг доповнила золотими босоніжками на шпильці та білою сумкою.

Джессіка Ванг / Getty Images

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