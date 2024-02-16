З оголеними плечима та вишивкою: французька акторка Леа Сейду у розкішній сукні від Louis Vuitton

Творці "Дюни" поступово починають детальніше розкривати акторський склад другої частини фільму і зовсім нещодавно стало відомо, що в картині Дені Вільньова з'явиться ще й французька акторка Леа Сейду, яку багато хто знає як "дівчину Джеймса Бонда". У "Дюні" Леа з'явиться у ролі Марго Фенрінг.

Тому акторка відвідала лондонську прем'єру фільму і позувала перед фотографами у образі від Модного дому Louis Vuitton.

Сукня, яку обрала Сейду, мала досить оригінальний дизайн і виділялася на тлі інших образів, а все тому, що вона мала довгу спідницю з короткою фігурною підкладкою. Нижня частина спідниці була сітчастою та з вишивкою бісером й лелітками, а ось рукави-шлейфи були з таким же візерунком і виконані як кейп.

Леа Сейду / Фото: Associated Press

Вишивка на самій сукні відрізнялася і була значно складніша і багатша. Ефектне декольте у вбрання підкреслювало груди, а ось плечі були відкритими. Завершували образ Леї босоніжки з прозорими ремінцями, зачіска, гарний макіяж та діамантове кольє на шиї.

Леа Сейду / Фото: Associated Press

В український прокат "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.

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