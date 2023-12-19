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З оголеними сідницями: молода Сінді Кроуфорд на архівному фото

Автор
Юлія Кудринська
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З оголеними сідницями: молода Сінді Кроуфорд на архівному фото

Сінді Кроуфорд / Фото: Associated Press

Зірка 90-х показала знімок, зроблений багато років тому.

57-річна американська зірка та одна із супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – зробила репост публікації відомого фешн-редактора в Instagram, на якій вона знята ще на піку своєї кар'єри.

На чорно-білому знімку модель зазнімкована на балконі, прикриваючись ковдрою. Акцент на фото зроблено на оголених сідницях Сінді.

Останнім часом Кроуфорд часто показує старі фотографії – так напередодні вона опублікувала серію знімків зі своєю колегою – супермоделлю Ліндою Євангелістою. Дівчата позують на ковзанах на льоду. Вони одягнені в схожі білі костюми фігуристок з мініспідницями і блискучими вставками на грудях від Vera Wang.

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд
Сінді Кроуфорд / Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

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