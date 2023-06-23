З оголеною спиною до куприка: французька акторка у пікантній сукні Prada з'явилася на прем'єрі фільму "Місія неможлива"

Пом Клементьєфф, яка зіграла у шпигунському екшені, обрала для свого виходу на червону доріжку сексуальне вбрання.

У Лондоні відбулася прем'єра фільму "Місія неможлива: Розплата. Частина перша". Захід відвідала французька акторка Пом Клементьєфф, яка зіграла у шпигунському екшні.

Пом Клементьєфф / Фото: Associated Press

Знаменитість з'явилася на червоній доріжці в асиметричній чорній сукні від Prada, яка спереду була короткою, а ззаду мала шлейф, бант на сідницях і оголену спину аж до куприка.

Пом Клементьєфф / Фото: Associated Press

Вбрання Пом скомбінувала з босоніжками, інкрустованими стразами, на високій платформі і підборах.

Пом Клементьєфф / Фото: Associated Press

Клементьєфф зробила стильне укладання, макіяж із м'ятними тінями на повіках і прикрасила вуха діамантовими сережками-люстрами. Світлий манікюр і чорний педикюр завершили образ блондинки.

Пом Клементьєфф / Фото: Associated Press

Пом також сфотографувалася зі знімальною командою фільму, серед яких були Есай Моралес, Кері Елвес, Ванесса Кірбі, Гейлі Етвелл, Том Круз, Крістофер Маккуоррі, Саймон Пегг і Ребекка Фергюсон.

Пом Клементьєфф / Фото: Associated Press

Дивиться фільм в українських кінотеатрах від 13 липня.

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