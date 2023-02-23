З оголеною спиною і вирізами на тулубі: сексуальна Белла Торн на Тижні моди у Мілані

Акторка і модель у спокусливому вбранні від Roberto Cavalli прийшла на модний показ.

Белла Торн стала гостею показу Roberto Cavalli, який відбувся у межах Міланського тижня моди.

На фешншоу зірка одягла чорну обтислу сукню максі від цього бренду. Вбрання мало виріз на тулубі, який оголював нижню частину грудей, і було оздоблене на животі срібною прикрасою з бірюзовим камінням.

Белла Торн / Фото: Getty Images

Сукня мала відкриту спину, яку Белла з радістю продемонструвала фотографам.

Белла Торн / Фото: Getty Images

Лук акторка доповнила бордовою сумочкою зі срібними ручками у вигляді тигрів і чорними окулярами.

Торн пофарбувала волосся у насичений рудий колір і накрутила об'ємні локони. Вона зробила макіяж із мідними тінями, прикрасила вуха сережками у вигляді хрестиків, пальці каблучками з діамантами і завершила аутфіт довгим бордовим манікюром.

Нагадаємо, у подібній сукні від Roberto Cavalli прийшла на показ Сара Сампайо. Верх її вбрання складалося із кроптопу на грудях і тонких смужок скріплених срібними круглими прикрасами з бірюзовим камінням, одна з яких була розміщена на лобку.

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