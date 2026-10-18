З оголеною спиною і розрізом до стегна: Джессіка Біл у розкішній сукні прийшла з чоловіком на івент

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл / © Associated Press

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Джессіка Біл відвідала шостий щорічний галавечір Academy Museum Gala у Лос-Анджелесі. Компанію на івенті їй склав чоловік — співак Джастін Тімберлейк. Перед фотографами подружжя позувало, тримаючись за руки.

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл / © Associated Press

Акторка мала прекрасний вигляд у чорні й оксамитовій сукні Tamara Ralph з кутюрної колекції осінь-зима 2026. Вбрання мало американську пройму, високий комір із пір’я та сміливий розріз до стегна, який відкривав її струнку ногу. Довга спідниця переходила у розкішний шлейф.

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Джессіка Біл / © Associated Press

Ззаду глибокий виріз майже повністю оголював спину Джессіки, а блискучі ремінці з великими камінцями утворювали на ній декоративний візерунок.

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Джессіка Біл / © Associated Press

Аутфіт вона доповнила об’ємною чорною накидкою з пір’я, яку Біл спустила до ліктів. Вбрання вона поєднала з оксамитовими чорними гостроносими туфлями-човниками на тонких шпильках і з червоною підошвою.

Із прикрас акторка обрала діамантові сережки і каблучки. Волосся Джес зібрала в елегантну зачіску, зробила вечірній макіяж і червоний манікюр.

Джессіка Біл / © Associated Press

Джастін був одягнений у костюм з дрібним геометричним візерунком, який складався з двобортного піджака і прямих штанів. На співаку також була чорна сорочка, краватка і шкіряні туфлі. До піджака він прикріпив квіткову брошку, а на обличчя одягнув окуляри з помаранчевими лінзами у масивній чорній оправі.

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл / © Associated Press

Нагадаємо, Джессіка Біл у сукні з пікантним декольте і в ефектних сережках прийшла на прем’єру.

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