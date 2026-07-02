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- Шоу-бізнес
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З оголеною спиною: Олівія Вайлд у маленькій чорній сукні презентувала фільм
Акторка вирушила у промотур до фільму у якому вона не лише зіграла, а й стала його режисеркою.
Олівія Вайлд відвідала спеціальний показ фільму «Сусіди зверху» у Великій Британії, який презентували в кінотеатрі Picturehouse Central. Жінка прихильниця мінімалізму, але все ж любить, щоб її вбрання були з родзинкою.
Цього разу на прем’єру Олівія одягла маленьку чорну сукню від бренду Calvin Klein, що мала тонкі бретельки. Спереду дизайн був простим і прямим і навіть сукня мала кармани.
Однак головною особливістю вбрання стала спина — вона була повністю оголеною і посадження було аж до попереку.
Раніше акторка продемонструвала чорну сукню з пишними рукавами і вирізом на животі.