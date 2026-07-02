З оголеною спиною: Олівія Вайлд у маленькій чорній сукні презентувала фільм

Олівія Вайлд / © Getty Images

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Олівія Вайлд відвідала спеціальний показ фільму «Сусіди зверху» у Великій Британії, який презентували в кінотеатрі Picturehouse Central. Жінка прихильниця мінімалізму, але все ж любить, щоб її вбрання були з родзинкою.

Цього разу на прем’єру Олівія одягла маленьку чорну сукню від бренду Calvin Klein, що мала тонкі бретельки. Спереду дизайн був простим і прямим і навіть сукня мала кармани.

Олівія Вайлд / © Getty Images

Однак головною особливістю вбрання стала спина — вона була повністю оголеною і посадження було аж до попереку.

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Олівія Вайлд / © Getty Images

Раніше акторка продемонструвала чорну сукню з пишними рукавами і вирізом на животі.

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