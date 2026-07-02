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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
1 хв

З оголеною спиною: Олівія Вайлд у маленькій чорній сукні презентувала фільм

Акторка вирушила у промотур до фільму у якому вона не лише зіграла, а й стала його режисеркою.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Олівія Вайлд

Олівія Вайлд / © Getty Images

Олівія Вайлд відвідала спеціальний показ фільму «Сусіди зверху» у Великій Британії, який презентували в кінотеатрі Picturehouse Central. Жінка прихильниця мінімалізму, але все ж любить, щоб її вбрання були з родзинкою.

Цього разу на прем’єру Олівія одягла маленьку чорну сукню від бренду Calvin Klein, що мала тонкі бретельки. Спереду дизайн був простим і прямим і навіть сукня мала кармани.

Олівія Вайлд / © Getty Images

Олівія Вайлд / © Getty Images

Однак головною особливістю вбрання стала спина — вона була повністю оголеною і посадження було аж до попереку.

Олівія Вайлд / © Getty Images

Олівія Вайлд / © Getty Images

Раніше акторка продемонструвала чорну сукню з пишними рукавами і вирізом на животі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
15
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