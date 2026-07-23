З оголеним животом і екстремальним розрізом: американська акторка приголомшила відвертим аутфітом

Бай Лін / © Getty Images

Реклама

Американська акторка китайського походження Бай Лін потрапила під приціл папараці, коли йшла на захід Variety Poker у Лос-Анджелесі.

Для своєї появи акторка обрала відверту асиметричну сукню. Верх вбрання нагадував помаранчевий ліф-бандо, який мав металевий декор і підкреслив пишне декольте зірки. Біла частина сукні була задрапірована на стегні та мала великий виріз на талії. Екстремально високий розріз майже повністю оголив її ногу та дозволив їй продемонструвати струнку фігуру.

Бай Лін / © Getty Images

Аутфіт Лін доповнила білими босоніжками на високих підборах і платформах, прикрашеними тонкими ремінцями зі стразами. Також на ній були золоті браслети та широкий аксесуар із леопардовим принтом.

Реклама

Волосся Бай зібрала у високий об’ємний хвіст, залишивши густий чубчик і пасма біля обличчя. У макіяжі вона зробила акцент на графічних чорних стрілках, рожевих рум’янах і яскраво-червоній помаді. Лук акторка завершила довгим темним манікюром кольору металік і помаранчевим педикюром.

Новини партнерів