З оксамиту та золота: Cardi B одягла ексклюзивну сукню на показ Високої моди у Парижі

30-річна американська хіп-хоп-виконавиця Cardi B відвідала показ бренду Schiaparelli. Креативний директор Модного дому Деніел Роузберрі, у межах Тижня високої моди, презентував у Парижі кутюрну колекцію осінь-зима 2024.

Cardi B була однією із запрошених гостей модного шоу і вибрала розкішний лук, який бренд створив для неї ексклюзивно. Співачка одягла довгу оксамитову сукню, яка не мала бретельок.

Вбрання ідеально підкреслювало її фігуру, а незвичайності образу надавала об'ємна накидка та чалма на голові. Також вона одягла золоті масивні сережки і зробила насичений макіяж з чорними стрілками на очах та коричневою помадою на губах.

Cardi B / Фото: Getty Images

Потім Карді зняла накидку, що дозволило розглянути сукню детальніше, адже на ній був золотий декор на декольте, а руки зірки прикрашали ще й величезні браслети.

Cardi B / Фото: Getty Images

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