З оригінальною сумкою Fendi в руці: Сара Джессіка Паркер відвідала Букерівську премію

Зірка обрала ретролук, який доповнила сумкою з весняно-літньої колекції 2026 року.

Сара Джессіка Паркер

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер прославилася завдяки культовому серіалу «Секс і місто», а героїня Керрі Бредшоу, яку акторка зіграла, стала модним символом для цілої епохи жінок. Зовсім нещодавно серіал «І просто так…», що був продовженням франшизи, закрили, і Сара Джессіка тепер може присвятити себе й іншим захопленням, зокрема книжкам. Вона обожнює читати й цьогоріч увійшла до складу журі Букерівської премії 2025 року.

Паркер з’явилася на червоній доріжці в Лондоні з приголомшливою об’ємною зачіскою, яка стала головною прикрасою її луку. Волосся акторки було укладене в легкі хвилі та елегантно спадало на плечі.

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Також увагу привернула і її сукня, адже Паркер одягла рожево-лілове вбрання довжини міді з рукавами три чверті, яке також було оздоблене чорним візерунком і ґудзиками. Ця сукня була в ретроестетиці, але все ж виразнішою була сумка, яку Сара Джессіка тримала в руці.

Її сумка — аксесуар від Fendi — одна з найгучніших сумок, яку бренд презентував на Тижні моди, адже в ній помітна ілюзія розстебнутої сумки, прикрашеної кристалами.

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Красиві виходи Сари Джесіки Паркер (29 фото)

