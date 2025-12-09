ТСН у соціальних мережах

З оригінальним декольте та у незвичній спідниці: Крістен Стюарт одягла тоталлук на захід

Сміливе декольте її топа зосереджувало всю увагу на собі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Крістен Стюарт

Крістен Стюарт / © Getty Images

Зірка «Сутінок» Крістен Стюарт відвідала світський захід у Сан-Франциско і вийшла на публіку у ефектному образі. Акторка була одягнена у ансамбль чорного кольору і він був доволі незвичного для неї дизайну, оскільки подібні прямі довгі спідниці на Стюарт можна побачити не часто.

Також спідницю акторка поєднала з оригінальним топом на тонких бретельках і з глибоким незвичним декольте фестончастого стилю. Завершували її образ босоніжки на платформі і макіяж із блискучими тінями на очах. Волосся Крістен зібрала у високу «недбалу» зачіску.

Крістен Стюарт / © Getty Images

Крістен Стюарт / © Getty Images

Цей вихід акторки на червону доріжку відбувся після того як вона відвідала показ бренду Chanel у Нью-Йорку. У вівторок, 2 грудня, Модний дім презентував колекцію Métiers d’art, створену Матьє Блазі — новим креативним директором жіночої лінійки бренду.

Крістен Стюарт / © Associated Press

Крістен Стюарт / © Associated Press

