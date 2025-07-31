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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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З Памелою Андерсон і Ліамом Нісоном у головних ролях: у Києві відбулася премʼєра комедійного бойовика «Голий пістолет»

Продовження легендарної комедійної франшизи відсьогодні в українському прокаті.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
З Памелою Андерсон і Ліамом Нісоном у головних ролях: у Києві відбулася премʼєра комедійного бойовика «Голий пістолет»

У Києві, у кінотеатрі «Планета кіно» (ТРЦ River Mall) відбулася прем’єра комедійного бойовика «Голий пістолет» від студії Paramount Pictures.

Це ремейк культової франшизи про недолугого, але відчайдушного поліцейського. Лейтенант Френк Дребін-молодший продовжує справу свого батька, легендарного героя у виконанні Леслі Нільсена з оригінальної трилогії «Голий пістолет».

Головні ролі у стрічці зіграли Ліам Нісон і Памела Андерсон.

Першими побачили стрічку актори, інфлюенсери і преса.

Іван Бліндар/Фото David Neparidze

Іван Бліндар/Фото David Neparidze

Tom Soda/Фото David Neparidze

Tom Soda/Фото David Neparidze

/Фото David Neparidze

/Фото David Neparidze

Микола Матросов/Фото David Neparidze

Микола Матросов/Фото David Neparidze

Анна Малиновська/Фото David Neparidze

Анна Малиновська/Фото David Neparidze

Денис Тарасов/Фото David Neparidze

Денис Тарасов/Фото David Neparidze

Тетґяна Карікова/Фото David Neparidze

Тетґяна Карікова/Фото David Neparidze

Юліанна Ходаковська/Фото David Neparidze

Юліанна Ходаковська/Фото David Neparidze

Максим Кірєєв/Фото David Neparidze

Максим Кірєєв/Фото David Neparidze

Гості премʼєри/Фото David Neparidze

Гості премʼєри/Фото David Neparidze

Tom Soda/Фото David Neparidze

Tom Soda/Фото David Neparidze

Відсьогодні, 31 липня, фільм «Голий пістолет» в українському прокаті.

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