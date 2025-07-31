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З Памелою Андерсон і Ліамом Нісоном у головних ролях: у Києві відбулася премʼєра комедійного бойовика «Голий пістолет»
Продовження легендарної комедійної франшизи відсьогодні в українському прокаті.
У Києві, у кінотеатрі «Планета кіно» (ТРЦ River Mall) відбулася прем’єра комедійного бойовика «Голий пістолет» від студії Paramount Pictures.
Це ремейк культової франшизи про недолугого, але відчайдушного поліцейського. Лейтенант Френк Дребін-молодший продовжує справу свого батька, легендарного героя у виконанні Леслі Нільсена з оригінальної трилогії «Голий пістолет».
Головні ролі у стрічці зіграли Ліам Нісон і Памела Андерсон.
Першими побачили стрічку актори, інфлюенсери і преса.
Відсьогодні, 31 липня, фільм «Голий пістолет» в українському прокаті.