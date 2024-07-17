З панкейком у руках: Джорджина Родрігес показала миле фото молодшої доньки

Дівчинка дуже схожа на свого зіркового тата.

30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес та футболіст Кріштіану Роналду виховують п'ятьох дітей. Молодшу з них – дворічну Беллу Есмеральду – дівчина показала у своєму Instagram.

Белла Есмеральда / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Дівчинка зазнімкована у купальнику, а в руках тримає панкейк. "Мамина донька", — написала Джорджина на фото. У коментарях фоловери зіркової пари часто пишуть, що Белла Есмеральда дуже схожа зовні на Кріштіану. І з цим важко не погодитись.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес показувала своє тренування на пляжі. Незважаючи на температуру повітря в 33 градуси, вона з коханим зайнялися спортом на березі Червоного моря.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

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