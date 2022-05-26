З патріотичним браслетом на руці: Оля Полякова виступила на благодійному концерті у США

З патріотичним браслетом на руці: Оля Полякова виступила на благодійному концерті у США

На сцені зірка з'явилася із особливим аксесуаром.

Співачка Оля Полякова вирушила у благодійний тур по США, де 24 травня виступила в штаті Массачусетс. На сцені українська зірка продемонструвала кілька неймовірних образів, серед яких була і патріотична сукня від дизайнерки Марії Проскуровської.

Але також не можна не відзначити і маленький аксесуар на руці Полякової — браслет з блакитними та жовтими бусинами та написом love (любов). Цей патріотичний аксесуар був зі співачкою протягом всього шоу.

Оля Полякова / Фото: Getty Images

Оля Полякова / Фото: Getty Images

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