З патріотичним герданом на шиї та в стильному костюмі: красуня Аліна Байкова показала нові образи

Модель продемонструвала два абсолютно різні образи, в яких яскравими акцентами стали патріотичні аксесуари.

Українська модель Аліна Байкова поділилася з шанувальниками новим образом і мала просто надзвичайний вигляд. На знімку вона позувала в чорному білизняному топі з декольте серцем, обтислих штанях з блискавками та об'ємною шубою.

Доповнили зимовий образ Аліни чорна тепла шапка, макіяж та довгий манікюр. Але яскравим акцентом луку стала прикраса на шиї – патріотичний гердан виконаний блакитним, жовтим та чорним бісером.

Також на прикрасі було виплетено герб України і доповнював його такий же сріблястий кулон.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Але також Байкова показала і вечірнє вбрання. Модель зробила селфі в елегантному костюмі, що складався з приталеного жакету та штанів. Жакет вона носила на голе тіло, а його лацкан прикрасила піном із прапором України. Також Аліна одягла чорні туфлі, які поєднала із сумкою на довгому ремінці. Завершила образ зірка червоною помадою та зачіскою-хвостом.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

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