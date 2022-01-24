З патріотичною місією: гурт KAZKA виступить на американському музичному фестивалі

Український гурт вирушає у масштабний тур.

Гурт KAZKA вирушає у наймасштабніший за свою п'ятирічну історію тур із важливою патріотичною місією.

Їхній ключовий меседж звучить так - #IAMUKRAINE. Адже гурт вже давно закріпив за собою статус культурного амбасадора України у світі. Їхня пісня "Плакала" – перший українськомовний трек, який став №3 у чарті глобальної музичної платформи Shazam та й досі б’є рекорди за кількістю прослуховувань у різних куточках світу.

Зовсім скоро "Плакала" разом із іншими хітами гурту прозвучить 18 березня на одному із найбільших та найкрутіших музичних фестивалів США – SXSW в Остіні. Там і розпочнеться американська частина світового туру KAZKA SVIT, який продовжиться в інших містах США, зокрема в Чикаго, Лос-Анджелесі, Маямі та Нью-Йорку.

KAZKA/Пресслужба

"Для нас величезна честь представляти Україну на такому престижному та важливому для кожного музиканта заході, особливо зараз, коли наша країна переживає непрості часи", – поділився продюсер гурту Юрій Нікітін.

#IAMUKRAINE – це не просто слоган туру, а й основа філософії KAZKA. Гурт має намір не лише ділитися творчістю, а й розповідати світу про Україну як у контексті музики, так і у контексті реалій. Команда KAZKA закликає всіх небайдужих ставити хештег #IAMUKRAINE, аби якнайбільше людей могли дізнатися про нашу країну та підтримати її у цей складний період.

KAZKA/Пресслужба

"Своєю творчістю ми хочемо привернути увагу до тієї загрози, що наразі є найактуальнішою темою в країні. Ми хочемо показати, що Україна – це не просто фізичні кордони та народ, якому все це дуже болить, а й усі ті, хто підтримує нас у світі. Ми бачимо свою місію в тому, щоб об'єднати небайдужих до України людей", – сказала солістка гурту Олександра Заріцька.

Уже у квітні гурт повернеться додому з-за океану та продовжить своє турне у всіх великих містах України. А кульмінацією гастрольної подорожі KAZKA.SVIT стане шоу у київському "Палаці спорту", яке відбудеться 24 травня 2022 року. Гурт обіцяє, що воно буде в усіх сенсах грандіозним – на найвищому світовому рівні – й об’єднає в собі різні музичні жанри, ефектну сценографію, запрошених зіркових виконавців, унікальні інноваційні рішення, приголомшливу хореографію та, звісно ж, найкращі пісні за 5 років існування гурту.

До слова, у межах проєкту KAZKA SVIT гурт готується до запуску власної монети #KAZKACOIN, яка "оживе" у день 5-річчя гурту, 1 березня 2022 року.