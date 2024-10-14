З песиком на руках: Демі Мур картатою мініспідницею підкреслила стрункі ноги

61-річна акторка знову взяла з собою на івент домашнього улюбленця.

Демі Мур відвідала прийом голови кінофестивалю у Гемптоні. Акторка з'явилася перед фотографами зі своїм домашнім улюбленцем – чихуахуа на прізвисько Пілаф, якого тримала на руках.

Мур була одягнена у сіро-білу сорочку, чорну краватку та сіро-чорний картатий костюм, який складався з жакета і короткої плісованої спідниці. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги зірки.

Демі Мур / Фото: Getty Images

Демі доповнила лук чорними лакованими туфлями на шпильках. У неї було розпущене волосся, макіяж смокі-айс, золоті сережки-ланцюжки з камінням у вухах, а також золоті браслети і каблучки на руках.

Нагадаємо, Демі Мур на заході BFI Presents у Лондоні постала у світлій шовковій сорочці, темно-синьому жакеті і дуже широких штанях верблюжого кольору.

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