З пікантним декольте і новою зачіскою: 78-річна Шер з молодим бойфрендом завітала на захід

Шер відвідала відкриття флагманського магазину бренду Burberry у Нью-Йорку. Суперзірка прийшла на івент у супроводі свого 38-річного бойфренда – репера Александра Едвардса. Вони з радістю позували фотографам, обіймаючи одне одного.

Співачка продемонструвала там стильний вигляд у чорному ансамблі. На ній був тренч із поясом, боді з пікантним декольте і штани-палацо зі стрілками. Аутфіт Шер доповнила чорним взуттям і чорною сумочкою, інкрустованою стразами, на срібному ланцюжку.

Шер та Александр Едвардс / Фото: Getty Images

Артистка похизувалася новою зачіскою – вона перефарбувалася у білявку. Волосся зірка уклала в локони. А ще вона зробила макіяж із блискучими тінями, довгими віями і прозорим блиском на губах. Шию зірка прикрасила діамантовим намистом, а руку – розкішною каблучкою з діамантами.

Александр був одягнений у білу сорочку та графітовий костюм у білу смужку. Вбрання він скомбінував із чорними туфлями. На зубах у нього були грілзи з діамантами, а у вусі – діамантова сережка-цвяшок.

Нагадаємо, Шер побувала на прем’єрі фільму жахів "Little Bites", яка відбулася на Beyond Fest у Санта-Моніці. Вона прийшла підтримати свого сина – 55-річного актора Чаза Боно, який зіграв у стрічці.

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