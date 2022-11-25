З пікантним декольте і розрізом до стегна: елегантна Поппі Делевінь на світському заході

36-річна британська фотомодель і акторка підкреслила струнку фігуру вбранням від Mоnot.

Старша сестра Кари Делевінь - Поппі Делевінь - відвідала презентацію виставки Bulgari Serpenti Metamorphosis, яка відбулася у галереї Saatchi у Лондоні.

Для такої події акторка обрала елегантну сукню до підлоги від бренду Mоnot. Вбрання мало відкриті плечі, пікантне декольте і високий розріз до стегна, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.

Аутфіт Поппі доповнила чорними босоніжками на шпильках і пітоновоим клатчем.

Поппі Делевінь / Фото: Getty Images

Волосся Делевінь уклала хвилями, зробила макіяж із акцентом на пишних віях і завершила вишуканий образ сережками і кольє від Bulgari.

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