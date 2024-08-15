З пікантним декольте і вирізом на животі: Катерина Бужинська похизувалася гламурним луком у рожевому вбранні

Артистка продемонструвала ефектний образ у стилі Барбі.
Катерина Бужинська опублікувала в Instagram відео, зняте під час її першої круїзної подорожі.
Артистка продемонструвала гламурний образ у сексуальному рожевому вбранні, яке чудово підкреслило її струнку та спокусливу фігуру. Воно мало пікантне декольте, виріз на животі, шнурівки на спині і драпування на спідниці.
Аутфіт Катерина доповнила рожевою кепкою-дашком, сонцезахисними окулярами-авіаторами, сережками-кільцями, ланцюжком із хрестиком, браслетами й каблучками. Волосся вона заплела в кіски, зробила макіяж із рожевою помадою і рожевий манікюр.
"Перший круїз у моєму житті!!! Мрії збуваються. Разом зі мною завжди по всьому світі найкращі українські бренди!" – підписала співачка відео.
Нагадаємо, Катерина Бужинська відсвяткувала свій день народження у розкішній білій сукні-бюстьє з великою квіткою із тканини.
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