З пікантним декольте і високим розрізом: Арабелла Чі у білизняній сукні позувала у Туреччині

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram архівні світлини з відпочинку у турецькому місті Бодрум.

Білявка зібралася на вечірню прогулянку у спокусливому аутфіті. На ній була жовта шовкова сукня у білизняному стилі на тонких бретельках. Вбрання мало сексуальне декольте і високий розріз, який дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги.

Арабелла Чі

Аутфіт Чі доповнила білими босоніжками на шпильках і білою сумочкою. Вона розпустила волосся, зробила вечірній макіяж, прикрасила вуха золотими сережками, шию – золотим ланцюжком із підвіскою, а руки – браслетами, годинником і каблучками.

Арабелла Чі

Нагадаємо, Арабелла Чі у блискучій сукні з вирізом на спині і без бюстгальтера прийшла на прем'єру фільму.

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