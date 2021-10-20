З пікантним вирізом: Гейлі Бібер вибрала цікаве вбрання для публічного виходу

24-річна модель Гейлі Бібер теж опинилася серед запрошених гостей на церемонію ELLE Women in Hollywood, що прогриміла минулої ночі в Лос-Анджелесі.

На дывчины був короткий чорний жакет з білим коміром і срібним ґудзиком і висока максі-спідниця. Гейлі доповнила лук гостроносими туфлями-човниками на підборах. На одній нозі у неї був браслет, на пальцях виблискувало кілька каблучок, а у вухах були невеликі сережки-кільця.

Гейлі Бібер / Associated Press

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Дівчина розпустила темне волосся, яке спереду було накручене в голлівудську хвилю. У макіяжі модель використала теплі бежеві відтінки, які добре підкреслювали її природну красу.

Цього року лауреатами премії стали дев'ять знаменитих жінок: Анджеліна Джолі, Голлі Беррі, Джоді Комер, Джемма Чан, Дженніфер Гадсон, Рита Морено, Лорен Рідлофф, Галь Гадот і Сальма Гаєк, їх нагородили за творчий і культурний внесок, який вони зробили в світ музики, кіно, телебачення і не тільки.

Гейлі Бібер / Associated Press

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