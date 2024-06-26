З пікантним вирізом на грудях: Єва Лонгорія у гарних образах знялася для глянцю

49-річна акторка, продюсерка та бізнесвумен – Єва Лонгорія – стала головною зіркою нової фотосесії для DuJour. На обкладинці журналу вона з'явилася в напівпрозорій шоколадній сукні від Tom Ford, яку доповнювали витончені босоніжки Stuart Weitzman, шкіряний тренч Coach, а також кольє від Bulgari.

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Але особливу увагу привернув образ у чорній сукні з пікантним вирізом на грудях. Волосся актриси було розпущене, а на обличчі був природний макіяж.

Фото: Instagram Єви Лонгорії

Нагадаємо, раніше Єва Лонгорія з'явилася на розкішному заході у Парижі — Vogue World, який проводить Анна Вінтур. Цього року шоу стало одою моді спорту, оскільки приурочене старту Олімпійських ігор у Франції, а також щорічною демонстрацією сили та впливу в модній індустрії — на подіум вийшли запрошені Вінтур зірки, супермоделі та інфлюенсери.

Єва з'явилася на показі в чорній довгій сукні від бренду Alexandre Vauthier з колекції прет-а-порте весна-літо 2021. Головною прикрасою вбрання стали прикрашені стразами бретельки і декольте.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

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