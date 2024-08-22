З пікантним вирізом та оголеними плечами: Катерина Кухар зачарувала красивим образом у весільній сукні

Катерина Кухар зачарувала ніжним і красивим образом у весільній сукні. Прима-балерина одягла вінчальне вбрання не для чергового поновлення обітниць із чоловіком, а для знімання у проєкті фотографині Оксани Підлісної.

Катерина Кухар/Фото Оксани Підлісної

Перед об'єктивом фотокамери Катерина постала у вишуканій мінімалистичній сукні з оголеними плечима, американською проймою і пікантним вирізом у зоні декольте.

Катерина Кухар/Фото Оксани Підлісної

Свій аутфіт балерина доповнила довгою фатою-вуаллю, елегантними сережками, золотим браслетом, акуратною зачіскою і макіяжем із акцентом на очах.

Катерина Кухар/Фото Оксани Підлісної

Катерина Кухар/Фото Оксани Підлісної

Позувала Катерина на природі біля водойми.

Катерина Кухар/Фото Оксани Підлісної

Катерина Кухар/Фото Оксани Підлісної

"Такою аскетичною нареченою я ще ніколи не була. Цей досвід мені до вподоби, особливо зараз. Часто наречені роблять акцент на сукні, яка як витвір мистецтва потрібно роздивлятись, хоча насправді саме лаконічність робить акцент на жінці", – поділилася Кухар.

Катерина Кухар/Фото Оксани Підлісної

"Жінка жінку завжди тонко відчуває, зараз такий період у Катерини в житті, якась з її боку водночас й краса, й жертовність. Саме тому я захотіла створити цей образ. Вуаль тут наче щось приховує й погляд без слів все розповідає", – зазначила Оксана Підлісна.

Катерина Кухар/Фото Оксани Підлісної

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