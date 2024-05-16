З пікантними вирізами: грецька зірка вийшла на червону доріжку Канн в ефектній сукні

Сукня була однотонною, але від вирізів на ній перехоплювало подих.
37-річна Дукісса Номіку – грецька телеведуча, модель, яка представляла свою країну на конкурсі "Міс Всесвіт 2007" у Мексиці. На червону доріжку Каннського кінофестивалю вона вирішила одягнути сукню такого дизайну, щоб уся увага була прикута лише до неї. На заході вона з'явилася у чорному довгому однотонному вбранні.
Її сукня була з бретелькою-галтером, а також голою спиною та дуже ефектним вирізом спереду. Ще один виріз на сукні був збоку. Але підкреслила цим вбранням Дукісса не лише талію, а й стрункі ноги, оскільки розріз на ньому був також на спідниці.
Доповнили образ грецької зірки гламурні босоніжки зі стразами, браслет та масивні круглі сережки.
Днем раніше ефектну сукню, яка привертала всі погляди публіки, одягла "Міс Швеція" Вікторія Сільвстедт. Своїм фіолетовим вбранням вона вкрала всю увагу на червоній доріжці.
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