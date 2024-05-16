З пікантними вирізами: грецька зірка вийшла на червону доріжку Канн в ефектній сукні

Сукня була однотонною, але від вирізів на ній перехоплювало подих.

37-річна Дукісса Номіку – грецька телеведуча, модель, яка представляла свою країну на конкурсі "Міс Всесвіт 2007" у Мексиці. На червону доріжку Каннського кінофестивалю вона вирішила одягнути сукню такого дизайну, щоб уся увага була прикута лише до неї. На заході вона з'явилася у чорному довгому однотонному вбранні.

Її сукня була з бретелькою-галтером, а також голою спиною та дуже ефектним вирізом спереду. Ще один виріз на сукні був збоку. Але підкреслила цим вбранням Дукісса не лише талію, а й стрункі ноги, оскільки розріз на ньому був також на спідниці.

Доповнили образ грецької зірки гламурні босоніжки зі стразами, браслет та масивні круглі сережки.

Дукісса Номіку / Фото: Getty Images

Днем раніше ефектну сукню, яка привертала всі погляди публіки, одягла "Міс Швеція" Вікторія Сільвстедт. Своїм фіолетовим вбранням вона вкрала всю увагу на червоній доріжці.

Вікторія Сільвстедт / Фото: Getty Images

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