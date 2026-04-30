З пікантним вирізом на сідницях: Ріанна позувала у спідній білизні власного бренду
Зірка приміряла яскравий комплект у новій літній промокампанії.
38-річна барбадоська співачка Ріанна стала головною зіркою промокампанії нової колекції Monamour свого бренду спідньої білизни Savage x Fenty. На фото вона позувала в ефектному комплекті з квітковим принтом, який складається з бюстгальтера і широкого пояса для панчіх з пікантним вирізом на сідницях.
Образ співачки завершували червоні босоніжки на підборах, макіяж з червоною помадою і великі золоті аксесуари.
Зазначимо, що бренд Savage x Fenty було засновано 2018 року, і він став популярним завдяки своєму акценту на інклюзивність. Бренд пропонує широкий розмірний ряд і наголошує на тому, що краса існує в усіх формах і розмірах. Сама Ріанна бере активну участь у рекламних компаніях, демонструє моделі білизни та підкреслює послання бренду про любов до себе і прийняття.
Раніше, нагадаємо, Ріанна в луках від відомих брендів і діамантах сяяла перед фотографами в Індії.