Анастасія Половинкіна

Реклама

Фіналістка реалітішоу «Холостк-14» Анастасія Половинкіна зʼявилася в ефірі спеціального випуску «Холостяк. Життя після проєкту» в ефектному образі.

На ній була червона сукня без бретельок, виготовлена з преміального шовкового оксамиту, від українського бренду TONiA. Вартість якої — 139 400 грн.

Анастасія Половинкіна

Вбрання мало корсетний ефект, високий розріз, пікантний виріз на стегні і драпіровку. Його дівчина доповнила золотим поясом-ланцюжком.

Реклама

Анастасія Половинкіна

Сукню Настя скомбінувала з чорними оперними високими рукавичками і чорними гостроносими ботфортами на шпильках.

Анастасія Половинкіна

У Половинкіної було ідеально рівне укладання і вечірній макіяж. На шиї у неї була золота прикраса від вищезгаданого бренду — чокер-ланцюг за 2600 грн і підвіска «Кінь» за 8500 грн.

Анастасія Половинкіна

До слова, сукня, у якій Анастасія з’явилася на постшоу, була представлена під час показу бренду у межах Ukrainian Fashion Week. Колекція сезону FW 2025-26 присвячена культурній спадщині давніх слов’янських племен, які жили на території сучасної України в V—VII сторіччі.