З пінкою на грудях: Демі Роуз показала, як оголеною купалася у ванні

Демі Роуз опублікувала в Instagram інтимну світлину. Дівчина показала, як релаксувала ввечері.

На знімку Демі оголеною лежить у ванні з красивою панорамою за вікном та із загадковим виразом обличчя про ось думає. Свої пишні сексуальні груди вона прикрила пінкою.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, раніше Демі Роуз продемонструвала екстравагнтний аутфіт. Вона постала у мереживних мінішортах, розшитих золотистими паєтками та вишивкою, і цікавому ліфі, що складався з мушлі і морської квітки, яка ледве прикрила її сосок.

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