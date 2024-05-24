З пір'ям на спідниці: фешнблогерка Леоні Ганне на вечірці amfAR у Каннах

35-річний німецька фешнблогерка Леоні Ганне знову сяяла перед фотографами в Каннах. Зірка відвідала 30-й Каннський галаконцерт amfAR, представлений Chopard та Міжнародним кінофестивалем на Червоному морі. Захід відбувся в одному з фешенебельних французьких готелів, серед гостей було багато знаменитостей з різних сфер бізнесу та мистецтва.

Леоні Ханне / Фото: Associated Press

Леоні Ганне з'явилася в чорно-білій сукні від Celia Kritharioti з колекції осінь-зима 2023. Це була сукня-бюстьє, верхня частина якої була виконана з оксамиту та мала декольте-серце.

Спідниця сукні ж були широкою, вільною та білою. Її повністю прикрашало тонке ніжне пір'я.

Леоні Ханне / Фото: Associated Press

Вбрання Леоні доповнила прикрасами з діамантами — розкішним кольє, сережками, каблучками та браслетом від De Beers. Волосся стилісти уклали їй у високу зачіску з проділом і двома пасмами, які спадали на її обличчя.

Леоні Ханне / Фото: Associated Press

Раніше на червону доріжку кінофестивалю вона вийшла в особливому вбранні — сукні від українського бренду Milla Nova, яке заснували сестри Зоряна та Ірина Сенишині. Вона була ідеального білого відтінку з тонкими бретельками, а на стегнах її прикрашала драпована тканина. Спина у сукні була відкрита, а доповнювала її накидка у вигляді величезного банта з довгим шлейфом.

Леоні Ханне / Фото: Associated Press

Леоні Ханне / Фото: Associated Press

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