З пір'ям і камінням: нідерландська топмодель Ромі Стридж з'явилася в ніжному вбранні на червоній доріжці

28-річна нідерландська модель і колишній "янгол" Victoria's Secret Ромі Стридж вже традиційно відвідала міжнародний Каннський кінофестиваль, який відбувався на Лазуровому узбережжі Франції. Зірка прибула на відкриття кінофестивалю, де показували французьку стрічку "Другий акт" режисера Квентіна Дюп'є.

Ромі Стридж / Фото: Associated Press

Дівчина мала дуже гламурний і романтичний вигляд, оскільки одягла довгу вечірню сукню від Eman Al Ajlan ніжно-рожевого відтінку. Сукня була виготовлена з ніжної тонкої тканини та повністю розшита сріблястим камінням і пір'ям.

Доповнював вбрання довгий ефектний шлейф. Бретель у нього не було. Поєднала вона його з прикрасами від Messika.

Ромі Стридж / Фото: Associated Press

Головну роль у фільмі-відкритті зіграла французька акторка Леа Сейду. Вона також відвідала кінофестиваль і вийшла до фотографів у срібному вбранні від бренду Louis Vuitton.

Леа Сейду / Фото: Getty Images

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