З пір'ям та виноградними гронами: Зендея продемонструвала "сукню сирени" на Met Gala

Зірка "Дюни", попри те, що їй лише 27 років, на заході Met Gala вже не новачок. Щороку до цієї гламурної модної події її готує персональний стиліст Лоу Роуч і цього року він підібрав для Зендеї цілих два образи.

Одна з суконь дівчини на заході була кастомною і створеною Maison Margiela спеціально для неї. Автором цього вбрання, яке отримало назву "сукня сирени", звичайно ж, став Джон Гальяно — креативний директор бренду.

Вбрання мало косий крій і складалося з різних видів тканини: ламе, органзи зі смугами, що переливалася та оксамиту. Сукня була виконана вручну і багато її елементів не просто пришиті руками, а також розмальовані та пофарбовані.

Зендея / Фото: Associated Press

Як декор дизайнер використовував пір'я, птахів, виноградні лози, брошки у вигляді жуків-скарабеїв, декоративні горіхи.

Зендея / Фото: Associated Press

Також до цієї сукні Зендея одягла туфлі-табі, які створив бренд Christian Louboutin для Maison Margiela, але через довгу спідницю їх роздивитися не вдалося. А ось головний убір був від Стівена Джонса, створений для Maison Margiela.

Зендея / Фото: Associated Press

Розроблений для Зендая Джоном Гальяно силует від кутюр був натхненний міфологічними роботами фотографки Євонд Міддлтон 1930-х років.

Зендея / Фото: Associated Press

"Сукня-сирена" — ключове вираження у творчій практиці Джона Гальяно, яке вперше з'явилося в Maison Margiela у колекції Artisanal весна-літо 2020. Оскільки вбрання наповнене певним "снобізмом", цей образ отримав епітет "86 і Лексингтон", відсилання до станції метро біля Метрополітен-центру", — йдеться у заяві бренду.

А ось друга сукня Зендеї теж була від Джона Гальяно, але охоплювала інший його творчий період — 1996 рік, коли він працював у Givenchy. Ця драматична сукня, доповнена квітами на голові, мала довгий шлейф та широкі рукави. До речі, головний убір із квітами був від Philip Treacy для колекції Alexander McQueen весна-літо 2007.

Зендея / Фото: Associated Press

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