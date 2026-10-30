З пір’ям і лелітками: Емма Робертс у розкішному образі сходила на шоу

Емма Робертс / © Getty Images

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Племінницю Джулії Робертс – Емму Робертс – папараці зазнімкували у Лос-Анджелесі, коли вона прямувала на шоу «Джиммі Кіммел у прямому ефірі». Для появи перед камерами зірка обрала ефектний вечірній образ із цікавим поєднанням фактур.

На Еммі був чорний топ з пікантним декольте, зверху якого вона одягла чорну прозору накидку, яка ззаду переходила у шлейф. Спереду вбрання прикоашав декор із чорного пір’я.

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© Getty Images

Верх Робертс поєднала з обтислою спідницею міді, розшитою лелітками. Золотисті, зелені та сріблясті переливи утворювали на чорному тлі анімалістичний візерунок.

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Аутфіт Робертс доповнила чорними атласними гостроносими мюлями на шпильках і маленькою чорною сумкою.

На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окулярі «котяче око», у вухах — золотисті сережки-кільця з діамантами, а на руках — золоті каблучки. Емма зробила укладання з м’якими локонами і макіяж з нюдовою помадою.

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