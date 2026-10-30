ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
16
Час на прочитання
1 хв

З пір’ям і лелітками: Емма Робертс у розкішному образі сходила на шоу

Акторка поєднала напівпрозорий чорний верх із блискучою спідницею з анімалістичним візерунком.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Емма Робертс

Емма Робертс / © Getty Images

Племінницю Джулії Робертс – Емму Робертс папараці зазнімкували у Лос-Анджелесі, коли вона прямувала на шоу «Джиммі Кіммел у прямому ефірі». Для появи перед камерами зірка обрала ефектний вечірній образ із цікавим поєднанням фактур.

На Еммі був чорний топ з пікантним декольте, зверху якого вона одягла чорну прозору накидку, яка ззаду переходила у шлейф. Спереду вбрання прикоашав декор із чорного пір’я.

/ © Getty Images

© Getty Images

Верх Робертс поєднала з обтислою спідницею міді, розшитою лелітками. Золотисті, зелені та сріблясті переливи утворювали на чорному тлі анімалістичний візерунок.

Аутфіт Робертс доповнила чорними атласними гостроносими мюлями на шпильках і маленькою чорною сумкою.

На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окулярі «котяче око», у вухах — золотисті сережки-кільця з діамантами, а на руках — золоті каблучки. Емма зробила укладання з м’якими локонами і макіяж з нюдовою помадою.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie