З пишною спідницею та шовковим топом: Сара Джессіка Паркер повторила свій культовий паризький образ

Цей образ нагадав про вбрання, яке зірка носила двадцять років тому.
Під час знімань серіалу "І просто так…", які зараз повним ходом тривають у Нью-Йорку, головну зірку шоу — Сару Джессіку Паркер — помітили папараці у дуже несподіваному образі. Акторка продемонструвала ніжне блакитно-сіре вечірнє вбрання.
Образ складався із сукні з пишною спідницею та шовковим верхом, а також довгого літнього пальта гарного кавового відтінку. Також вона взула туфлі зі стразами, в руці у акторки була сумка на довгих ручках, а ось своє розкішне волосся вона розпустила і уклала в об'ємну зачіску.
Верх сукні був корсетний і застібався на гачки спереду і кілька таких гачків Паркер розстебнула, чим надала луку пікантності.
Однак це вбрання ні що інше, як відсилання до її іншого вбрання – паризького. В останньому сезоні серіалу "Секс і місто" героїня Паркер — Керрі Бредшоу — з'являється у тюльовій спідниці та схожому топі.
Також зазначимо, що з'являлася в серіалі вже і ця незвичайна синя сумка, але носила Паркер її з іншою сукнею більш повсякденною, але теж блакитною.
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