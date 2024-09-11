З пишною зачіскою, глибоким декольте та сигарою: Бейонсе приміряла сміливі образи

43-річна співачка та продюсерка Бейонсе стала головною зіркою жовтневого випуску журналу GQ. На обкладинці популярного глянцю вона постала в чорній сукні з глибоким декольте, з пишною зачіскою і кольє на шиї, а в руці вона тримала склянку з напоєм — швидше за все, віскі, виготовленням якого зірка нещодавно зайнялася.

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На одному з фото співачка позувала із сигарою у роті, чим здивувала своїх фоловерів.

"Більшу частину часу я намагаюся прокидатися близько шостої ранку, втиснувши годину або дві роботи до того, як прокинуться діти. Виховуючи дітей і паралельно працюючи, я рухаюся вперед, приймаючи красу і хаос всього цього.

Наш будинок сповнений кузенів та друзів, спонтанних шоу талантів та стукоту доміно. Я намагаюся зосередитися на своєму здоров'ї, приймаю добавки та харчуюсь дуже здоровою їжею. Цього літа я відмовилася від м'яса, за винятком індички. Я намагаюся зібрати сили, щоб зайнятися спортом, але сьогодні просто не можу. Можливо, завтра. Хаааа!” – розповіла в інтерв'ю Бейонсе.

"Ростити трьох дітей непросто. Чим старше, тим більше вони стають самостійними особистостями з унікальними потребами, захопленнями та соціальним життям. Виховання дітей постійно вчить вас самому собі. Це вимагає багато молитов і терпіння. Мені це подобається. Це заземлює і приносить задоволення. .

Мої діти ходять зі мною всюди, куди б я не йшла. Вони приходять до мене в офіс після школи, і вони у студії зі мною та на репетиціях танців", — поділилася співачка.

Нагадаємо, раніше Бейонсе показувала, як відпочила на яхті із чоловіком.

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