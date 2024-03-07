З пишною зачіскою та відвертим декольте: Сінді Кроуфорд у фотосесії 1989 року

35 років тому модель часто знімалася у сміливих образах.

Фанатський паблік 58-річної американської зірки та однієї із супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – опублікував у Instagram обкладинку журналу Cosmopolitan 1989 року.

На фото, зробленому 35 років тому, молода Сінді Кроуфорд знята в сміливому образі – вона позує в сукні з оголеною спиною і дуже глибоким декольте, що ефектно підкреслює пишні груди моделі. Її волосся покладене в пишну зачіску, а на обличчі – макіяж у теплих відтінках.

Зараз же модель віддає перевагу красивим, але більш стриманим лукам. Наприклад, у свій день народження на сімейну вечерю Сінді Кроуфорд одягла блакитний джемпер та джинси.

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