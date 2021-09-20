З плісованими крилами і смарагдами на шиї: епатажний Біллі Портер на церемонії "Еммі"

З плісованими крилами і смарагдами на шиї: епатажний Біллі Портер на церемонії "Еммі"

51-річний голлівудський актор в образі total black і в коштовних каменях вийшов на червону доріжку світського заходу.

Вчора, 19 вересня, у Лос-Анджелесі, в готелі JW Marriott 19, прогриміла 73-тя церемонія вручення головної телевізійний премії "Еммі-2021".

Захід відвідав епатажний біллі Портер, який, як завжди, привернув до себе увагу провокаційним ефектним аутфітом.

Біллі Портер / Associated Press

Перед камерами актор з'явився в образі total black. На ньому була водолазка з плісованими багатошаровими крилами на рукавах-рукавичках, які він, наче птах, демонстрував на камери.

Біллі Портер / Associated Press

Біллі Портер / Associated Press

Лук Портер доповнив широкими штанями, ботильйонами на високій платформі і підборах та зеленим клатчем, інкрустованим камінням.

Біллі Портер / Associated Press

Особливу увагу актор приділив прикрасам. На шиї у нього висіло розкішне діамантово-смарагдове намисто, на вусі була красива каффа, а на пальцях — великі каблучки з камінням та широкий діамантовий браслет.

Біллі Портер / Associated Press

Біллі Портер / Associated Press

Ще один чоловік епатував публіку на червоній доріжці своїм провокаційним образом. Американський актор Карл Клемонс-Гопкінс з'явився у білій блузці з оголеними плечима, з-під якої він блиснув своїми волохатими грудьми.

Карл Клемонс-Гопкінс / Getty Images

Блузку він поєднав з чорними широкими штанями і широким фіолетово-жовтим довгим поясом, а також з чорними замшевими лоферами.

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Епатажні образи Біллі Портера (19 фото)

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