З покритою головою і в компанії батька: Белла Хадід одягла на захід у Катарі вінтажну сукню

Американська супермодель Белла Хадід відвідала церемонію вручення премії Fashion Trust Arabia Prize 2022 у Національному музеї Катару. У цю арабську країну дівчина прилетіла зі своїм батьком - мультімільйонером палестинського походження Мохамедом Хадідом.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

На заході знаменита модель з'явилася у вінтажній темно-синій сукні з джерсі від Alaïa. Це вбрання перші було представлено в колекції 1986 року.

Приталена сукня має довгу асиметричну спідницю, рукави і комір-каптур, що нагадує хіджаб. Образ вона доповнила чорними туфлями-човником та масивними сережками-люстрами.

Також не можна не відзначити макіяж Белли, адже акцент вона зробила на "гострі" чорні стрілки, а її брови були тонкими.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Белла Хадід мусульманка, хоч і не дотримується всіх релігійних звичаїв і не покриває своє тіло.

"Мій батько був біженцем, коли вперше приїхав до Америки. Він завжди був дуже релігійним і молився з нами. Я пишаюся тим, що я мусульманка", - говорила в інтерв'ю модель.

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