З прапором України: режисер Максим Наконечний на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

Престижний кінофестиваль цього року триває від 17 до 28 травня.
Український режисер Максим Наконечний, а також актори Рита Бурковська та Любомир Валівоць відвідали вчора, 24 травня, червону доріжку Каннського кінофестивалю. Вони були у стильних образах, поєднавши чорні та білі відтінки. Рита одягла довгу атласну сукню з асиметричним декольте, Максим чорний смокінг із широкими манжетами, а Любомир - білий піджак та чорні штани.
Дивилися українці італійський драматичний фільм "Ностальгія", знятий Маріо Мартоне. Максим вийшов на доріжку з пов'язкою на руці в кольорах прапора України.
Сьогодні ж заплановано прем'єру вже української картини "Бачення метелика", знятої Наконечним. Головні ролі у фільмі зіграли якраз Рита та Любомир. На фотоколлі режисер та продюсери фільму з'явилися у футболках із сильними гаслами та закликами звільнити парамедика Юлію Паєвську "Тайру".
Читайте також:
- У синій сукні та з жовтою сумкою Jacquemus: українка відвідала Каннський кінофестиваль у патріотичному вбранні
- У блакитному вбранні та з жовтою сумочкою: Тільда Суінтон підтримала Україну на Каннському кінофестивалі
- Підтримка у Каннах: румунські актриси вийшли на фотокол у кольорах українського прапора
- Вбрання від Івана Фролова: актриса Соломія Кириллова в розкішній патріотичній сукні в Каннах
- Українка вийшла на червону доріжку Канського кінофестивалю у блакитно-жовтій сукні від Оксани Караванської