З прапором України: режисер Максим Наконечний на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

З прапором України: режисер Максим Наконечний на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

Престижний кінофестиваль цього року триває від 17 до 28 травня.

Український режисер Максим Наконечний, а також актори Рита Бурковська та Любомир Валівоць відвідали вчора, 24 травня, червону доріжку Каннського кінофестивалю. Вони були у стильних образах, поєднавши чорні та білі відтінки. Рита одягла довгу атласну сукню з асиметричним декольте, Максим чорний смокінг із широкими манжетами, а Любомир - білий піджак та чорні штани.

Максим Наконечний, Рита Бурковська, Любомир Валівоць / Фото: Associated Press

Дивилися українці італійський драматичний фільм "Ностальгія", знятий Маріо Мартоне. Максим вийшов на доріжку з пов'язкою на руці в кольорах прапора України.

Максим Наконечний, Любомир Валівоць / Фото: Associated Press

Сьогодні ж заплановано прем'єру вже української картини "Бачення метелика", знятої Наконечним. Головні ролі у фільмі зіграли якраз Рита та Любомир. На фотоколлі режисер та продюсери фільму з'явилися у футболках із сильними гаслами та закликами звільнити парамедика Юлію Паєвську "Тайру".

Єлизавета Сміт, Максим Наконечний, Дар'я Бассель / Фото: Associated Press

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