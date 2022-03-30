З прапором України в руках: Джамала виступила на благодійному концерті у Бірмінгемі

З прапором України в руках: Джамала виступила на благодійному концерті у Бірмінгемі

Українська співачка Джамала була зазнімкована з прапором України за лаштунками благодійного концерту в Бірмінгемі, який відбувся на підтримку нашої країни на Resorts World Arena.

Усі прибутки від "Концерту для України" будуть передані Гуманітарному заклику Комітету з надзвичайних ситуацій в Україні.

Палома Фейт, Джамала та Найл Роджерс / Getty Images

Джамала, яка перемогла на "Євробаченні" від України 2016 року, виступила на благодійному концерті вчора ввечері в Англії.

Джамала / Getty Images

Співачка, яка була змушена тікати зі свого будинку в Києві разом з мамою та дітьми два тижні тому, представила емоційне виконання своєї пісні "1944", з якою перемогла на Євробаченні, з українським прапором.

Джамала / Getty Images

Наприкінці Джамала високо підняла прапор та передала послання підтримки своїй рідній країні.

Раніше Джамала виступила з піснею "1944" під час фіналу німецького відбору на "Євробачення". Під час ефіру тривав збір коштів на допомогу Україні. На своїй сторінці в Instagram співачка повідомила, що на допомогу українській армії у Німеччині було зібрано під час ефіру 67 мільйонів євро. Вона подякувала всім громадянам Німеччини, які перераховували гроші.

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