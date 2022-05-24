З прапором України в руках та у вишиванці: Джамала відвідала саміт в Нью-Йорку

Українська співачка активно підтримує бітьківщину, розповідаючи світу про війну в Україні.
Співачка Джамала відвідала саміт Citizen NOW в Spring Studios, який відбувся у Нью-Йорку. Зірка вийшла на червону доріжку в сорочці від українського бренду Etnodim та з прапором України у руках.
На своїй сторінці в Instagram Джамала розповіла, що цьогоріч івент присвячений темам бідності та захисту планети. Також вона зустрілася там із багатьма відомими особистостями, що підтримують Україну на виконала свій хіт "1944".
"Тут зібралися 200 лідерів різних сфер - активісти, журналісти, політики та артисти. Імена говорять самі за себе - Урсула фон дер Ляйєн, Фаррелл Вільямс, Біллі Портер, Рейчел Броснахен. Вночі за Києвом мала класну нагоду розділити сцену Global Citizen Prize з Алое Блек - артистом, який підтримує нас з перших днів повномасштабного вторгнення. Разом з @fimamusic ми виконали "1944". Найтепліший спогад - зустріч з нашими - Мирослава Гонгадзе, Сергій Кислиця та Елла Мусаєва. Сьогодні - другий день Global Citizen і у мене заплановане відкрите інтерв’ю, у якому, звісно, говоритиму про Україну. Розмова має писатися CNN, тому сподіваюсь, що поділюсь згодом", - розповіла зірка.
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