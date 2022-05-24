З прапором України в руках та у вишиванці: Джамала відвідала саміт в Нью-Йорку

З прапором України в руках та у вишиванці: Джамала відвідала саміт в Нью-Йорку

Українська співачка активно підтримує бітьківщину, розповідаючи світу про війну в Україні.

Співачка Джамала відвідала саміт Citizen NOW в Spring Studios, який відбувся у Нью-Йорку. Зірка вийшла на червону доріжку в сорочці від українського бренду Etnodim та з прапором України у руках.

На своїй сторінці в Instagram Джамала розповіла, що цьогоріч івент присвячений темам бідності та захисту планети. Також вона зустрілася там із багатьма відомими особистостями, що підтримують Україну на виконала свій хіт "1944".

Джамала / Фото: Getty Images

"Тут зібралися 200 лідерів різних сфер - активісти, журналісти, політики та артисти. Імена говорять самі за себе - Урсула фон дер Ляйєн, Фаррелл Вільямс, Біллі Портер, Рейчел Броснахен. Вночі за Києвом мала класну нагоду розділити сцену Global Citizen Prize з Алое Блек - артистом, який підтримує нас з перших днів повномасштабного вторгнення. Разом з @fimamusic ми виконали "1944". Найтепліший спогад - зустріч з нашими - Мирослава Гонгадзе, Сергій Кислиця та Елла Мусаєва. Сьогодні - другий день Global Citizen і у мене заплановане відкрите інтерв’ю, у якому, звісно, говоритиму про Україну. Розмова має писатися CNN, тому сподіваюсь, що поділюсь згодом", - розповіла зірка.

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