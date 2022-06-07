З прапором України в руках та у вишиванці: модель Крісті Пономар сходила на мітинг у Парижі

Українці у всьому світі підтримують рідну країну і не дають світові забувати про те, що тут війна. Багато знаменитостей та звичайних людей виходять на мирні мітинги.
Киянка Крісті Пономар підкорила світові подіуми і кар'єра дівчини неймовірна, адже вона вже встигла взяти участь у показах таких брендів як Prada, Givenchy та навіть Schiaparelli, проте зараз, як і багато українців, усі свої сили витрачає на підтримку рідної країни.
Крісті активно відвідує мирні мітинги на підтримку України у Європі. У своїй крайній публікації знаменита модель показала знімок із Парижа, на якому була зазнімкована з подругами. Крісті була у вишиванці та з прапором України в руках.
Нагадаємо, що модель втратила на війна на брата. Про трагедію вона розповіла у Instagram.
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