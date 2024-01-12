З приголомшливим декольте: Джессіка Честейн з'явилася на галаконцерті в ефектній сукні

Розкішна сукня була дуже красивою та ідеально підкреслювала фігуру акторки.
Джессіка Честейн відвідала галаконцерт, який проводився з нагоди вручення нагород National Board of Review Awards у Нью-Йорку. Цьогорічний захід був ювілейним, адже нагороди вручаються вже 95 років.
Джессіка одягла для свого виходу у світ ефектну сукню насиченого фіолетового відтінку. Вбрання акторки було від британського бренду Vivienne Westwood.
Сукня-бюстьє була в характерному та впізнаваному для бренду дизайні і складалася з двох частин: тісного корсета та довгої спідниці з драпуванням та шлейфом. Також сукня мала ефектне декольте.
Цей лук Честейн доповнила кольє від Suzanne Kalan з різнокольоровими каменями. Також вона зробила укладання з кучерями та елегантний макіяж.
Фіолетовий — один із улюблених відтінків Честейн. Наприклад, на Міжнародний кінофестиваль Морелії вона відвідала також у фіолетовій сукні з драпуванням. Тоді її вбрання було від Модного дому Del Core, заснованого 2020 року Даніелем Дель Кором. Сукня була з колекції весна-літо 2024.
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